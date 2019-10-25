"إيني" الإيطالية تعلن كشفا نفطيا جديدا في مصر

وقالت "إيني" إنها اكتشفت بئرا بترولية جديدة في منطقة (أبورديس سدري) بخليج السويس، شرقي مصر، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا، بحسب موقع مصراوي.

وقالت شركة إيني، إنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيلها من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، مشيرة إلى أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.

وأشارت إلى أن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية أيضًا في الأنشطة المستقبلية في منطقة سدري للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على الإنتاج.

وكان محمد سعفان، وكيل أول وزارة البترول المصرية، قد قال إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وصل لأعلى معدلاته لـ7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعفان نيابة عن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019).