ستولتنبرغ عن الوضع شمالي سوريا: أرحب باقتراح ألمانيا بشأن المنطقة الآمنة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، ترحيبه بالاقتراح الألماني حول إنشاء منطقة آمنة تحت مظلة الأمم المتحدة في شمالي سوريا.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ بعد انعقاد اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو لليوم الثاني: "اتفقنا على بذل جهودنا لإيجاد حل سياسي وسلمي وتطبيقه على أرض الواقع. أرحب باقتراح ألمانيا بإنشاء منطقة آمنة تحت مظلة الأمم المتحدة".

وأضاف ستولتنبرغ: "ناقشنا مقترح وزيرة الدفاع الألمانية حول المنطقة الآمنة تحت مظلة الأمم المتحدة. نحن كلنا رحبنا بالاقتراح، وأنا أرحب بأي اقتراح وحلول إيجابية في سوريا من شأنها أن تؤدي إلى تفض العنف والتوتر، وبالطبع، هذا ليس سهلا".

وكان ستولتنبرغ قد أكد انخفاض وتيرة العنف في شمال سوريا، بعد الاتفاق، الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن، قبل أيام، وأضاف، في تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماعات وزراء الدفاع اليوم الخميس في بروكسل، التي ستعقد على مدى يومين على التوالي: "سنناقش مواضيع مختلفة مع وزراء الدفاع، وسنتطرق إلى الوضع في شمال شرق سوريا".

وتابع: "نحن رأينا انخفاضا في مستوى العنف جراء توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق وقف إطلاق النار منذ أسبوع، الذي أرحب به".

ووصف ستولتنبرغ، الوضع في الشمال السوري بالمعقد، وقال إن "الوضع هناك ما زال هشا ومعقدا، ولكننا رأينا تقدما إيجابيا".