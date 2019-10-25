نصر الله: لا نقبل بإسقاط العهد ولا باستقالة الحكومة

وأوضح نصر الله في خطابه، مساء اليوم، الجمعة، أنه تحت ضغط الحراك الشعبي صدرت ورقة الإصلاحات الحكومية، وهي خطوة أولى متقدمة رغم أنها دون التوقعات ودون الطموحات.
الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله: لا أذكر أنه في تاريخ أي حكومة لبنانية صدر هذا الكم من القرارات مع تحديد جداول زمنية وهو إنجاز للحراك— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 25, 2019
-#لبنان_ينتفص #رياض_الصلح pic.twitter.com/xbOaAolcl9
وقال نصر الله:
لا أذكر أنه في تاريخ أي حكومة لبنانية صدر هذا الكم من القرارات مع تحديد جداول زمنية وهو إنجاز للحراك.
الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله: تحت ضغط الحراك الشعبي صدرت ورقة الإصلاحات الحكومية، وهي خطوة أولى متقدمة رغم أنها دون التوقعات ودون الطموحات— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 25, 2019
-#لبنان_ينتفص #رياض_الصلح pic.twitter.com/OKe1PqyIBA
وأضاف نصر الله، أنه "لم تتمكن أي حكومة من الموافقة على مثل هذه الإصلاحات خلال جلسة واحدة، وبأن هذه الورقة الإصلاحية ليست للوعود ولن تكون حبرا على ورق، وبأن الحكومة مصممة لتنفذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة.
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