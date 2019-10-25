محلل سياسي يكشف سبب استبعاد سيناريو الانتخابات المبكرة مع تزايد مظاهرات العراق

استبعد المحلل السياسي العراقي عبد الجليل الزبيدي، سيناريو إعلان القيادة السياسية العراقية عن انتخابات مبكرة، في ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية الواسعة، إذ إنه ليس بديلا دستوريا في هذه الحالة، على حد قوله.

وأضاف الزبيدي، في مداخلة عبر راديو "سبوتنيك"، أن المظاهرات التي خرجت هذه المرة، مختلفة من حيث اتكائها على ظهير سياسي قوي هو التيار الصدري، فلن تكون هناك حجة لأن تقول الحكومة إنها مظاهرات غوغائية وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إصلاحات غير مسبوقة في تاريخ الحكومات العراقية، وعلى الرغم من هذا فإن الجماهير غير راضية عن ذلك، ومع ذلك فإن سيناريو انتخابات مبكرة أمر غير وارد لأنه ليس هناك بديل دستوري في هذه الحالة.

كانت الشرطة العراقية ومصادر طبية قد أعلنت عن وفاة متظاهر في بغداد بعد إصابته في وجهه بعبوة غاز مسيل للدموع اليوم الجمعة، بعدما اقتحم مئات المحتجين المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأفاد شهود عيان، بإصابة عدد من المتظاهرين وسط بغداد بحالات اختناق بسبب استخدام القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد قال إن المواطنين ستتاح لهم حرية ممارسة حقهم في التظاهر.

وأفاد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بإرتفاع حصيلة الضحايا المتظاهرين إثر عمليات القمع، إلى قتيلين، وأكثر من 970 مصابا.

وأوضح البياتي، أن عدد القتلى من المتظاهرين، ارتفع إلى قتيلين، بسبب حالات الاختناق، فيما وصل عدد المصابين إلى 974 مصابا أغلبهم من محافظة بغداد، إثر الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف البياتي، أن عدد المتظاهرين المصابين في بغداد، بلغ 966 مصابا من بينهم 884 متظاهرا، و82 من منتسبين القوات الأمنية.