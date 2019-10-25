تيار المستقبل ينفي ما نسب إليه من أن "استقالة الحريري انتحار سياسي"

نفى المكتب السياسي لتيار المستقبل، اليوم الجمعة، صدور أي تصريحات منه يقول فيها إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري انتحار سياسي، وهو التصريح الذي تناقلته وسائل إعلام عدة.

وذكر تيار المستقبل عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "صدر عن "تيار المستقبل" ما يلي: تداولت وسائل الاعلام، منذ قليل، بموقف منسوب للمكتب السياسي في "تيار المستقبل". يهم "تيار المستقبل" التأكيد أن أي بيان أو موقف لم يصدر عن المكتب السياسي اليوم، فاقتضى التوضيح".

صدر عن "تيار المستقبل" ما يلي:



تداولت وسائل الاعلام، منذ قليل، بموقف منسوب للمكتب السياسي في "تيار المستقبل".



يهم "تيار المستقبل" التأكيد أن أي بيان أو موقف لم يصدر عن المكتب السياسي اليوم، فاقتضى التوضيح. — Blue Force (@futuremovement) October 25, 2019

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وصل إلى قصر بعبدا، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وغادر القصر من دون الإدلاء بأي تصريح.

ووفق معلومات لصحيفة "النهار" اللبنانية، فإن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المفاجئ هو للتشاور في التطورات، ولا مؤشرات لأي بحث بتعديل أو تغيير حكومي.

وفيما نقلت قناة "العربية" عن المكتب السياسي لتيار المستقبل ان "استقالة الحريري انتحار سياسي"، قالت مصادر مقربة من الحريري لوكالة لأناضول التركية، أن "استقالة بدون اتفاق مسبق على حكومة جاهزة "مستبعد".

المكتب السياسي لتيار المستقبل: استقالة الحريري انتحار سياسي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 25, 2019

وفي هذا الاطار، قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لسكاي نيوز عربية إن سعد الحريري يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.

هذا ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق. ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.