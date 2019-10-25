بالرغم من تصريحات واشنطن... انسحاب رتل أمريكي من الشرق السوري

انسحب رتل عسكري للقوات الأمريكية اليوم الجمعة من منطقة الشدادي الواقعة في الشرق السوري والتابعة لمحافظة الحسكة باتجاه العراق.

نقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن "رتلا لقوات الاحتلال الأمريكية انسحب من مدينة الشدادي جنوب الحسكة نحو الحدود العراقية".

يأتي ذلك بالتوازي مع تحرك وحدات للجيش السوري من مدينة القامشلي باتجاه الريف الشمالي الغربي للمدينة وانتشارها لمواجهة أي تقدم محتمل للقوات التركية هناك.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أعلن أن بلاده تعتزم اتخاذ تدابير في المستقبل القريب لتعزيز موقعها في منطقة دير الزور السورية ومنع عودة سيطرة الإرهابيين على المواقع النفطية.

وقال "إسبر": "نحن نغادر شمال شرق سوريا وفقا لقرار الرئيس، لكننا دائما ما خططنا للاحتفاظ ببعض الحاميات، نحن ندرس الآن كيف يمكننا نقل القوات في المنطقة لضمان سلامة حقول النفط".

وتواصل وحدات الجيش السوري انتشارها في مناطق شمال شرق سوريا بخطوة اعتبرها الكثيرون تغيرا جزريا في موازين القوى قلب التوازنات العسكرية في الشرق السوري بنسبة كبيرة.