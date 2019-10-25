السودان... الكشف عن قرار رفضه المجلس السيادي بشأن قيادات حزب البشير المحتجزين

كشفت مصادر صحفية سودانية أن المجلس السيادي في السودان، رفض قرارا أصدرته النيابة العامة بشأن قيادات في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا وكان يترأسه الرئيس السوداني حسن البشير) المحتجزين في سجن كوبر.

ونشرت صحيفة "الانتباهة" السودانية تقريرا، نقلت فيه تصريحات عن محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، عمر البشير، بشأن عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل المحتجزين في سجن كوبر.

وقال الأمين: "النيابة أمرت بإطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني من داخل سجن كوبر، لكن المجلس السيادي عطل القرار، وأمر بإبقائهم في السجون".

وتابع "استند المجلس السيادي لهذا القرار، بوجود قانون الطوارئ".

وطالب عضو هيئة الدفاع عن البشير، بإطلاق سراح قيادات "المؤتمر الوطني"، واستصدار قرار بحظر سفرهم، أو إطلاق سراحهم بضمانات حتى يتم توجيه اتهامات أخرى ضدهم.

وسجن كوبر هو أحد أكبر السجون المركزية في السودان، بنى في فترة وقوع السودان تحت الاحتلال البريطاني، بعد انتصار القوات البريطانية علي جيش الخليفة عبدالله التعايشي عام 1899 واحتلال السودان.

ويوجد في السجن القسم السياسي وبقى هو الأشهر على الإطلاق لارتباط السجناء أو المعتقلين فيه بتقلبات الحكم في السودان.

ومن أشهر الذين سجنوا في "كوبر" قيادات الحركة الوطنية أثناء احتلال السودان، قادة أعضاء جمعية "اللواء الأبيض" عام 1924، وهي حركة سياسية سودانية ظهرت في عشرينيات القرن الـ20 في السودان لبعث الوعي السياسي الوطني في السودان ضد الاستعمار البريطاني والدعوة للوحدة بين مصر والسودان تحت شعار وحدة وادي النيل.