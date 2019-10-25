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21:04 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    رجل يتابع سيارات الإنقاذ وهي تسحب المياه بالشفط من نفق العروبة في حي مصر الجديدة بعد أن تسببت الأمطار في ازدحام المرور في العاصمة المصرية القاهرة، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019

    "الزموا المنازل"... تحذير جديد من "الوزراء المصري" بشأن طقس السبت

    © AFP 2019 /
    العالم العربي
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    أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، بيانا جديدا بشأن سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها مصر منذ الثلاثاء الماضي.

    وناشد مجلس الوزراء المواطنين، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بالتزام المنازل غدا السبت، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالى محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصا على سلامتهم، ومنعا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا.

    تمثال رمسيس الثاني على واجهة معبد الأقصر
    © Sputnik . SALMA KHATTAB
    مصر... حالة طوارئ في قطاع الآثار بسبب الأحوال الجوية
    وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن تكون ذروتها اليوم الجمعة، إذ من المتوقع أن يستمر تكون وتزايد السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

    وأشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأحد 27 أكتوبر، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.

    وانطلاقا من الحرص على سلامة المواطنين، فقد دعا مجلس الوزراء إلى التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلا عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

    وطالب مجلس الوزراء المواطنين بتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار، كما دعا إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات.

    وفي حالات البرق، حذر مجلس الوزراء من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

    كما كلف مجلس الوزراء المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفي مقدمة ذلك تركيز معدات الطوارئ في تلك المناطق الأكثر تأثرا بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارىء.

    انظر أيضا:

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