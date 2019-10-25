متظاهرون يقطعون طريقا لمنفذ حدودي بين العراق وإيران

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، بإن المئات من المتظاهرين، قطعوا طريقا يؤدي إلى منفذ حدودي بري مع إيران، من جهة محافظة واسط، وسط البلاد.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن المتظاهرين في قضاء بدرة التابع لمحافظة واسط، وسط البلاد، قطعوا الطريق المؤدي، إلى منفذ "مهران" الحدودي البري بين العراق، وإيران.

وتشهد محافظات الوسط، والجنوب، والعاصمة بغداد، ثورات شعبية كبرى بأعداد مليونية، للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف دولي أممي.

وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد، ودعوات لتجديد الاحتجاجات اليوم الجمعة.