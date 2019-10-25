العراق... انتشال 10 جثث متفحمة لمتظاهرين من داخل مقر حزبي

أفاد مصدر طبي عراقي لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، بانتشال 10 جثث متفحمة لمتظاهرين من داخل مبنى حزب منظمة بدر، بعد إحراقه في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن "الجثث تعود لمتظاهرين أثناء مشاركتهم في إحراق مقر حزب بدر، في وسط الديوانية التي تشهد تظاهرات شعبية كبرى، أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، منذ مساء أمس".

وأفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، بارتفاع حصيلة القتلى، والجرحى المتظاهرين، في العراق، إلى أكثر من 2000 قتيل وجريح.

وبينت المفوضية، أن أعداد المتظاهرين العراقيين القتلى، ارتفعت إلى 24 قتيلا، بينهم قتلوا إثر المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية، وحمايات المقرات الحزبية، والمتظاهرين.

وأضافت، أما عدد المصابين فقد ارتفع إلى أكثر من 2000 مصاب من المتظاهرين، والقوات الأمنية.

ويواصل المتظاهرون في ساحة التحرير بقلب العاصمة بغداد، وعموم محافظات الوسط والجنوب، اعتصامهم ضد الفساد والبطالة، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف أممي.