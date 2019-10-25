تجنبا للخسائر من "بريكست"... المغرب توقع أول اتفاق مع بريطانيا

تتجه الحكومة المغربية لتوقيع أول اتفاقية تجارية مع بريطانيا استعدادا لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأفاد موقع "هسبريس" أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يصل السبت إلى لندن بهدف توقيع اتفاقية مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون.

بحسب الموقع ، فإن هذا الاتفاق لن يطبق على الفور بعد موافقة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على طلب بريطانيا على تمديد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قبيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد وزير الخارجية أن "العلاقات المغربية البريطانية تتجه نحو إرساء شراكة إستراتيجية حقيقية"، مشيرا إلى أن الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي بين البلدين من شأنها أن تسهم في تحقيق هذا الطموح.

وبين الوزير المغربي أن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية إيجابية وتتعزز باطراد في كل المجالات.

ويرى الموقع أنه من شأن الاتفاق الأول من نوعه بين المغرب وبريطانيا أن يُجنب الرباط خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى المبادلات التجارية، كان يتوقع أن تصل إلى حوالي 97.1 مليون دولار في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأشار التقرير إلى دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، المعروف اختصاراً بـ"الأونكتاد"، أكدت أن البلدان التي ترغب في الحفاظ على الوصول إلى سوق المملكة المتحدة تحتاج إلى التفاوض وبسرعة لتجنب تكاليف الخروج بدون اتفاق.