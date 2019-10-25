الكويت توجه دعوة عاجلة لمواطنيها في العراق

دعت السفارة الكويتية لدى العراق، اليوم الجمعة، المواطنين الكويتيين إلى التريث في السفر إلى العراق فيما حثت الموجودين هناك على المغادرة والابتعاد عن التجمعات وأماكن التظاهر.

ودعا السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان، المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الحالي نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن العراقية.

ودعا السفير "المواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في المدن العراقية إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة".

وناشد السفير المواطنين "الاتصال بالسفارة الكويتية في حال دعت الحاجة إلى المساعدة". بحسب موقع "الأنباء" الكويتي.

ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة "الفساد".