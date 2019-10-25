لبنان... أول بيان رسمي يرد على أنباء نقل رئيس مجلس النواب إلى المستشفى

أصدرت حركة "أمل"، اليوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، بيانا رسميا، ردت فيه على أنباء تتحدث عن نقل رئيس مجلس النواب، نبيه بري إلى المستشفى.

ونفى المكتب الإعلامي، في بيان نشرته قناة "إل بي سي" اللبنانية، نقل بري إلى المستشفى، وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب بخير ويتمتع بصحة جيدة.

ووصف تلك الأنباء بـ"الشائعات" بشأن صحة نبيه بري، التي تستهدف خلق "بلبلة" في الشارع.

بعد الاشاعات حول نقل بري الى المستشفى... بيان عن حركة أمل#لبنانhttps://t.co/zHHIPfF7Jg — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 25, 2019

​هذا ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد. لا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعاً سلمياً في الغالب ، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق. ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.

​وتتردد خلال الاحتجاجات الأسبوعية ، دعوات إلى حل الحكومة وبرلمان البلاد ، وإجراء انتخابات مبكرة.