شغل الرأي العام… محكمة مغربية تقضي بالسجن 15 عاما على صحفي اتهم بالاتجار في البشر

قضت محكمة الاستئناف بالمغرب بالسجن 15 عاما في حق الصحفي توفيق بوعشرين، لتطوي بذلك ملفا شغل الرأي العام مدة عام ونيف.

نواكشوط - سبوتنيك. وكانت محكمة الرباط قد أدانت مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المغربية توفيق بوعشرين بتهم تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر، وحكمت عليه بالسجن 12 عاما في المرحلة الابتدائية.

واستمرت الجلسة النهاية للقضية إلى غاية ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت، وكانت آخر كلمة وجهها الصحفي بوعشرين لهيئة المحكمة تضمنت اعتذارا منه للمشتكيات اللواتي تقدمن بشكايات ضده.

وقال بوعشرين أنهن "وجدن أنفسهن في حرب ليست حربهن وهن مجرد حطب لها"، مضيفا "آسف جدا. وكما قلت منذ البداية إنهن ضحايا وجعلن حطبا لإحراقي".

ويتابع الرأي العام المغربي وحتى الدولي، قضية بوعشرين، باهتمام كبير، وذلك منذ توقيفه، في 23 فبراير/شباط الماضي، من مقر جريدة أخبار اليوم، التي يملكها، بالدارالبيضاء.