صحيفة تنشر معلومات عن "إعصار ميديكين" في شرق المتوسط

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، معلومات عن إعصار "ميديكين" الذي ضرب شرق المتوسط، والذي وصفته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بالإعصار المداري النادر.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن "ناسا" توقعت أن يضرب هذا الإعصار مصر وفلسطين والأردن، وتصاحبه عاصفة مدارية وأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الفيضانات في المناطق الساحلية، وهو أمر نادر للغاية بشكل لا يصدق في أقصى شرق البحر المتوسط.

#إعصار_ميديكين #اعصار_عصمت

الي علي اليمين اعصار و التاني مش اعصار بس يشبه مواصفاته لكن بشكل أقل بكثير مثلا في سرعة الرياح بتوصل في الاعصار الحقيقي من 116km/h الي 251km/h أما الي علي الشمال بتوصل آخرها 50km/h pic.twitter.com/AP7GYPjM2O — BedoEarth (@BedoEnieb0) October 25, 2019

ونوهت "الأهرام"، بأن الإعصار يمتد إلى مسافة 300 ميل عبر أقصى البحر الأبيض المتوسط​، وقد التقطت صور للإعصار بينما كان متوقفا على بعد 100 ميل تقريبا جنوب غربي قبرص اعتبارا من وقت متأخر بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي على القمر الصناعي.

On the list of grim climate things, "tropical cyclone in the Mediterranean hitting Egypt and Israel" ranks high https://t.co/Hc2YRmZlPJ — Tom Gara (@tomgara) October 25, 2019

وأكدت أن إعصار "ميديكين" إعصار استوائي صارم لم يسمع به أحد في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن غرابة هذا الإعصار تكمن في أن حوض المتوسط صغير مقارنة بمعظم أحواض المحيط التي تشهد تلك الأعاصير المدارية.

وقالت إن "سرعة الرياح تتراوح ما بين 40 - 50 ميلا في الساعة، وسيكون قويا في أقصى شرق مصر".