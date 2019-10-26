وسط توتر في الخليج... صور ليلية تظهر سلاحا أمريكيا جديدا في الإمارات

نشرت مجلة سلاح الجو الأمريكي الرسمية، مقطع فيديو لطائرات الـF-15E المقاتلة، والتي أرسلت إلى قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز قدرات القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

ونشرت المجلة، مقطع الفيديو، على صفحتها الرسمية عبر "تويتر"، وأعادت القيادة المركزية تغريدها على صفحتها بتعليق كتب فيه: "تم نشر طائرات F-15E سترايك إيجلز التابعة للجناح ال48 المقاتل في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بتاريخ 18 أكتوبر لدعم القيادة المركزية الأمريكية".

ولفتت القيادة المركزية إلى أن هذا الطراز من الطائرات المقاتلة ينضم إلى مجموعة أخرى من الطائرات المنتشرة في المنطقة، بما في ذلك طائرات" F-35A و KC-10 Extender و E-3 Sentrys و RQ-4".

F-15E Strike Eagles from the @48FighterWing deployed to Al Dhafra Air Base, United Arab Emirates, Oct. 18, 2019, in support of @CENTCOM.



The jets join a diverse mix of aircraft deployed to the region including F-35A Lightning IIs, KC-10 Extenders, E-3 Sentrys, and RQ-4 aircraft. pic.twitter.com/wZX7qlX9su — Airman Magazine (@AirmanMagazine) October 24, 2019

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية لـ"دعم قدرة السعودية بالدفاع عن نفسها" بأعقاب الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو النفطية في منطقتي بقيق وخريص.