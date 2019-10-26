خلافات فلسطينية إسرائيلية بسبب أزمة "العجول"

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب استمرار مقاطعتها للأبقار الإسرائيلية.

وأفادت قناة "كان" العبرية بأنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية ، لإجبارها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيليّة، وذلك بالتوازي مع تهديد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتقديم الاستقالة في حال الموافقة على استيراد هذه العجول الإسرائيلية.

وقال اشتيه:

إننا ماضون في الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أنه "في ظل انسداد الأفق السياسي في الوقت الراهن لا يمكن الاستسلام للأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، ويجب كسر هذا الأمر الواقع من خلال الانفكاك من الاحتلال".

وبحسب اشتية للانفكاك عدة مستندات أهمها: تعزيز المنتج الوطني، والانفتاح على العالم بحيث يتم الاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية ورفع الواردات من العالم، حيث ارتفعت الواردات من العالم بنسبة 16% خلال سبعة شهور.

يشار إلى أن أسعار لحم العجول في المحلات التجارية في مناطق السلطة الفلسطينية ارتفعت بنحو 25 %، علما بأن السلطة الفلسطينية تستورد من إسرائيل ت90 % من هذه اللحوم.

وبالمقابل، توجه مربو العجول في إسرائيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليتدخل في الأزمة، محذرين من مغبة فقدان نحو ألف شخص مصادر رزقهم وإلحاق خسائر مالية، تصل إلى مئات ملايين الشواكل، في حال عدم عدول السلطة الفلسطينية عن قرارها مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.