وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بإعلان رئيس وزراء ماليزيا فتح سفارة لبلاده في فلسطين

القاهرة - سبوتنيك. وقال المالكي، في بيان اليوم السبت وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه التقى رئيس وزراء ماليزيا على هامش قمة دول عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو، وشكره باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس والشعب الفلسطيني على هذه الخطوة الشجاعة، وعلى الدعم الماليزي لفلسطين، وقضيتها العادلة، والمواقف والتصريحات التي يدلي بها شخصيا لصالح دعم القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى الانتقادات التي يوجها إلى دولة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد أن رئيس وزراء ماليزيا :"أكد التزام بلاده بمواصلة دعم فلسطين، والوقوف مع الحقوق الفلسطينية، حتى نيل الحرية والاستقلال".

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أمس الجمعة أمام القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو، أن بلاده ستفتتح سفارة معتمدة لها في فلسطين لتمكينها من تقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر.

وقال مهاتير محمد إن السفارة ستكون في الأردن، ونعلم أن إسرائيل لن تسمح لماليزيا بفتح سفارة لها في الأرض المحتلة، لذلك سنفتح السفارة في الأردن".