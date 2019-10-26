الجيش السوري ينتشر في 8 قرى جديدة على الحدود التركية

دخلت وحدات من الجيش السوري، الحدود الإدارية لمدينة رأس العين على محور طريق تل تمر رأس العين بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة.

وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) جاء ذلك لمواجهة "العدوان التركي وحماية الأهالي من اعتداءات التنظيمات الإرهابية التي تتبع له".

وأفادت الوكالة بأن "وحدات من الجيش تابعت انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي ودخلت منذ صباح اليوم ثمان قرى على طريق تل تمر رأس العين وهي (السيباطية، والجميلية، وخربة الدبس، والقاسمية، والرشيدية، والداوودية، والعزيزية، والظهرة) لتصل إلى مشارف الحدود السورية التركية".

ولفتت إلى أن "وحدات الجيش تتابع تقدمها وانتشارها في ريف المدينة وصولاً إلى الحدود السورية التركية".

وقالت الوكالة إن "الجيش السوري وسع أمس نطاق تحركه وتعزيز انتشاره في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة حيث تحركت بعض الوحدات العسكرية من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي".