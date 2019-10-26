السفير السعودي في القاهرة متحدثا عن منتدى مسك: هكذا تصل رسالتنا للعالم

تحدث السفير السعودي في القاهرة أسامة النقلي، لسبوتنيك،عن تجربة منتدى مسك في دعم الإعلام العربي والعلاقات السعودية المصرية.

وقال النقلي "مثل هذه المنتديات وهذا التعاون الإعلامي والثقافي فيما بين البلدين، يساهم بشكل كبير في تطوير مؤسساتنا وتطوير فكرنا، بما يمكنا من الحضور بقوة بوجهة نظرنا ومعلوماتنا، ومن ثم يمكننا إيصال رسالتنا للعالم".

وتطرق السفير إلى وضع العلاقات المصرية السعودية، قائلا إنها علاقات ممتازة جدا.

وانطلق منتدى مسك للإعلام، اليوم السبت، والذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" في القاهرة.

ويشارك به 8 شركات ناشئة بهدف استعراض قصص دخولها مجال الاستثمار في الإعلام، من أجل ربط أصحاب الأعمال الصغيرة مع رواد هذه الصناعة وإتاحة فرصة أكبر لتطوير أعمالهم سواء على مستوى المعرفة والخبرة أو توسيع نطاقهم التجاري.

ويهدف منتدى مسك للإعلام الذي يشارك فيه نحو 45 متحدثا من 12 دولة إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في كافة مجالات الإعلام.