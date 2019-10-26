اليمن... أسباب زيارة الميسري إلى محافظة شبوة ولقاء شيوخ القبائل

وأوضح المصدر اليمني أن هذا اللقاء يأتي بحضور عدد من قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية.
وشهدت الأسابيع الماضية سجالات بين الشرعية والانتقالي على هامش الدعوة السعودية للحوار، بعد أحداث عدن الأخيرة، في أغسطس/آب الماضي، والتي تغيرت الخريطة السياسية في اليمن بسببها، وبداية الأسبوع الماضي تناولت وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن توصل الطرفين إلى اتفاق جاهز للتوقيع، إلا أن الأمور يبدو أنها عادت مجددا إلى نقطة الصفر، بعد طلب الشرعية وضع بندين في الاتفاق يتعلقان بالحصانة واعتماد مخرجات الحوار، الذي جرى، في العام 2014، وهو ما رفضه الانتقالي وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر.
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