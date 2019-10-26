اليمن... أسباب زيارة الميسري إلى محافظة شبوة ولقاء شيوخ القبائل

قال مصدر مسؤول في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد بن أحمد الميسري يرافقه وزير النقل صالح الجبواني يشهدان اليوم اللقاء التشاوري للشخصيات والمراجع القبلية بمحافظة شبوة.

وأوضح المصدر اليمني أن هذا اللقاء يأتي بحضور عدد من قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية.

وأضاف المصدر في اتصال مع " سبوتنيك "، صباح اليوم السبت، أن الميسري ووزير النقل صالح الجبواني، قد وصلا، أمس الجمعة، إلى محافظة شبوة لتفقد الأوضاع بالمحافظة والاطلاع عن كثب على احتياجاتها التنموية، وجاهزية قطاعاتها الإدارية والعسكرية والأمنية ودعمها ومساعدتها للقيام بواجباتها الوطنية على الوجه المطلوب.

وشهدت الأسابيع الماضية سجالات بين الشرعية والانتقالي على هامش الدعوة السعودية للحوار، بعد أحداث عدن الأخيرة، في أغسطس/آب الماضي، والتي تغيرت الخريطة السياسية في اليمن بسببها، وبداية الأسبوع الماضي تناولت وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن توصل الطرفين إلى اتفاق جاهز للتوقيع، إلا أن الأمور يبدو أنها عادت مجددا إلى نقطة الصفر، بعد طلب الشرعية وضع بندين في الاتفاق يتعلقان بالحصانة واعتماد مخرجات الحوار، الذي جرى، في العام 2014، وهو ما رفضه الانتقالي وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر.