Widgets Magazine
تسجيل
15:28 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    برج خليفة في دبي

    الطاقة الأمريكية تبحث في دبي آفاق التعاون المشترك بين البلدين

    © AFP 2019 / Giuseppe Cacace
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    بحث وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، اليوم السبت، سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

    القاهرة - سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي لحكومة دبي، أشاد بيري بالرؤية الاستراتيجية لنائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تنويع مصادر الطاقة.

    وأوضح أن الولايات المتحدة لديها أيضاً استراتيجيات للطاقة، وقامت بتنويع استخدام الوقود الأحفوري والذي كان المصدر الأساسي للطاقة، وأصبحت تستخدم الغاز المسال، وهو مصدر وقود يساهم في خفض الانبعاثات.

    وجاء ذلك خلال استقبال الطاير، لوزير الطاقة الأميركي والوفد المرافق له، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

    وقال وزير الطاقة الأميركي: "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية هو مثال على نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

    وأطّلع وزير الطاقة الأميركي على مساهمات الشركات الأميركية في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

    دبي
    © RIA Novosti . Vladimir Vyatkin
    دبي تعتزم الاستغناء الكامل عن الورق في الأعمال الحكومية
    من جانبه أوضح الطاير، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى للاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتوفير 75 بالمئة من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة.

    وبحسب الطاير، يعد المجمع "أكبر مشروع استراتيجي لإنتاج الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم [13.7 مليار دولار]".

    وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وتوفير آلاف من فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".

    وأوضح الطاير أن قدرة مشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تبلغ 713 ميغاوات، وستصل إجمالي قدرة المراحل الخمسة للمجمع التي تم الإعلان عنها حتى الآن، إلى 2863 ميغاوات، منها 4000 ميغاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية، و1000 ميغاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركّزة.

    ولتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 يتطلب قدرة إنتاجية تبلغ 42 ألف ميغاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050".

    وتم تشغيل المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 13 ميغاوات في عام 2013 باستخدام الألواح الكهروضوئية، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاوات من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في آذار/مارس 2017.

    ويجري بناء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية، على 3 مراحل، حيث تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور، لزيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة، مقارنة بالتركيبات الثابتة.

    الكلمات الدلالية:
    الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الرومانية مادالينا ديانا غينيا على السجادة الحمراء في الحفل الـ14 للمهرجان السينمائي في روما، لحضور العرض الأول لفيلم الرجل الإيرلندي (The Irishman)
    الجيش السوري يدخل منبج واحتجاجات تجتاح لبنان والعراق.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لماذا لا تجرؤ الولايات المتحدة على مهاجمة روسيا
    لهذا السبب لا تجرؤ أمريكا على مهاجمة روسيا
    تفاصيل القمة روسيا - أفريقيا
    تفاصيل القمة "روسيا - أفريقيا"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك