Widgets Magazine
تسجيل
15:26 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    البرلمان التونسي

    تونس... مخاض عسير لميلاد حكومة تخرج من رحم "النهضة"

    © Sputnik . Meriem Gdira
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    يسود جدل واسع الأوساط السياسية في تونس حول ملامح تشكيل الحكومة القادمة وسط تمسك حركة النهضة الإسلامية بشرعيتها الدستورية في تشكيلها ورفض الأحزاب ذات الثقل البرلماني التحالف معها، ما يجعل ميلاد هذه الحكومة عسيرا في ظل غياب حزام سياسي شامل يمنحها صك الثقة داخل أروقة البرلمان وخارجه.

    النهضة مصر على اختيار رئيس حكومة

    رغم تأكيده أنه لم يشرع بعد في إجراء مشاورات فعلية مع الأحزاب التي يراها تتقارب معه برلمانيا وقادرة على التحالف معه فإن حزب حركة النهضة الفائز في الانتخابات التشريعية متمسك بشرعيته الدستورية في اختيار رئيس الحكومة حتى وإن لم يستسغه شركاؤه المحتملين في الحكم.

    المترشحان قيس سعيد ونبيل القروي يدليان بصوتيهما في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    بالفيديو... الرئيس التونسي يستقبل منافسه في الانتخابات الأخيرة
    القيادي بحركة النهضة محمد القوماني كان قد صرح لوكالة "سبوتنيك" أن الحركة قد شرعت في إعداد برنامج للحكم يراعي برنامجها الانتخابي وتطلعات الشعب الذي صوت لها ويراعي المحاور الكبرى لدى الشركاء المحتملين لتشكيل الحكومة وهي بصدد إعداد وثيقة للحكم ستعرضها على الشركاء المحتملين من أجل إيجاد أرضية توافقية بشأنها ومن أجل تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى يكون هدف الحكومة إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

    ونفى القوماني إمكانية التحالف مع حزب قلب تونس الذي نال المرتبة الثانية من حيث الثقل البرلماني، مشيرا إلى أن النهضة ملتزمة بتعهدها لناخبيها بعدم التحالف مع هذا الحزب.

    حكومة الرئيس

    الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية وفي مقدمتها حركة الشعب و التيار الديمقراطي تتمسك بخيار "حكومة الرئيس" سبيلا لإيجاد توافق مع حركة النهضة حيث أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة الشعب حافظ السواري رفض حزبه الانخراط في حكومة يكون رئيسها من النهضة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بلغ حدود الخطوط الحمراء الأمر الذي يقتضي أن تلتقي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية على أرضية شخصية وطنية توافقية جامعة يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد شريك في اختيارها باعتباره يحظى بدعم شعبي واسع (أكثر من مليون ناخب منح صوته لرئيس الجمهورية دون يصوت للأحزاب ومن حقهم أن يروا من يمثلهم في الحكومة)، ووفق الصلاحية التي يخولها له الدستور في الفصل 89.

    وشدد السواري على رفض حركة الشعب أن تكون طرفا في حكومة تقودها النهضة فهي تعد جزء من الفشل الذريع طيلة فترات الحكم بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 على حد قوله.

    وقال حافظ السواري إنه يجب القطع مع الفشل عبر منظومة حكم جديدة بكفاءات جديدة ترتكز على منوال تنمية شامل ومشروع جديد يخرج البلاد من الأزمة التي تمر بها.

     حزب "تحيا تونس" غير معني بالمفاوضات

    من جهته القيادي بحزب "تحيا تونس" رابح الخرايفي قال في تصريح" لسبوتنيك " أن حزبه غير معني بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ولن يكون طرفا فيها أما بشأن تزكية الحكومة برلمانيا من قبل "تحيا تونس" فقد أوضح الخرايفي أن الحزب ينتظر النتائج النهائية للطعون المقدمة في الانتخابات التشريعية وستجتمع الكتلة البرلمانية للحزب لتتخذ موقفا نهائيا حول هذه المسألة.

    وأشار رابح الخرايفي الى أن حزب "تحيا تونس" لن يعطل قانون المالية الذي سيعرض على البرلمان في الفترة القادمة.

    انتخابات مبكرة

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    تونس: حركة النهضة تتمسك بـ"رئيس حكومة" وترفض التحالف مع "قلب تونس"
    وأمام تمسك حركة النهضة بتشكيل الحكومة و رفض أغلب الأحزاب السياسية التحالف معها باستثناء "ائتلاف الكرامة" مع عدم التأكد من إمكانية قدرة رئيس الجمهورية في حال آلت إليه مسألة اختيار رئيس للحكومة جمع توافق سياسي حول خياره فإن الوضع سيحتم اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة هذا ما ذهب إليه المحلل السياسي عبداللطيف الحناشي، مؤكدا أن هذا السيناريو المحتمل سيكون مكلفا ماديا ومعنويا للبلاد وللأحزاب  السياسية على حد سواء مع إمكانية عزوف الناخبين بعد 3 مواعيد انتخابية سابقة مرهقة في ظرف زمني وجيز.

    كذلك من شأن اللجوء إلى انتخابات مبكرة أن يقدم للعالم صورة سيئة على المسار الانتقالي في تونس بعد أن كان ينظر للتجربة الديمقراطية في هذا البلد العربي والإفريقي  بعين الإعجاب.

    ودعا عبداللطيف الحناشي إلى حل وفاقي يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ وطنية تبنى طبقا لبرنامج دقيق يعالج القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد ولفت الحناشي النظر إلى أهمية إقامة حوار وطني عميق يلعب فيه كل من رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية دورا مهما مثلما حدث في 2013 وتقليص التباين في المواقف بين الأحزاب والدخول في مرحلة جديدة تحقق تطلعات الشباب في التغيير والبناء.

    انظر أيضا:

    تونس... رسائل قيس سعيد في خطابه الأول تحت قبة البرلمان
    الشاهد: تونس تريد تنمية علاقات متطورة مع روسيا
    بالفيديو... الرئيس التونسي يستقبل منافسه في الانتخابات الأخيرة
    الكلمات الدلالية:
    حركة النهضة, الانتخابات الرئاسية, تونس, البرلمان التونسي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الرومانية مادالينا ديانا غينيا على السجادة الحمراء في الحفل الـ14 للمهرجان السينمائي في روما، لحضور العرض الأول لفيلم الرجل الإيرلندي (The Irishman)
    الجيش السوري يدخل منبج واحتجاجات تجتاح لبنان والعراق.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لماذا لا تجرؤ الولايات المتحدة على مهاجمة روسيا
    لهذا السبب لا تجرؤ أمريكا على مهاجمة روسيا
    تفاصيل القمة روسيا - أفريقيا
    تفاصيل القمة "روسيا - أفريقيا"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك