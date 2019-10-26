قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد

وشمل القرار 5 مواد، وجاء في مادته الأولى: "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 ميلادية".

وجاء في المادة الثانية أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي المادة الثالثة، تقرر أن "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".

ونصت المادة الرابعة، على أن "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".