ظريف يعرب عن استعداد بلاده لإرسال مساعدات إنسانية لليمن

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف مجددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية، معربا عن استعداد بلاده لإرسال مساعدات إنسانية لليمن.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، إن "وزير الخارجية محمد جواد ظريف يستقبل المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) محمد عبد السلام ويبحث معه أخر التطورات على الساحة اليمنية".

وبحسب البيان: "أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أسفه للظروف القاسية التي يمر بها الشعب اليمني إثر الحرب المستمرة منذ خمس سنوات والحصار الجائر على هذا البلد"، داعياً إلى وضع حد لقتل المدنيين ورفع الحصار عن اليمن.

وتابع أن ظريف أكد على: "الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة اليمنية، مضيعا ان بلاده مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن".

من جانبه، أعرب محمد عبد السلام عن: "امتنان الشعب اليمني للجمهورية الاسلامية لوقوفها الى جانبه، وقدم تقرير لظريف عن آخر تطورات الوضع في اليمن والآفاق المستقبلي لحل الأزمة من خلال الوسائل السياسية.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.