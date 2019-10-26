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17:18 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن

    الانتقالي الجنوبي يتهم الحكومة اليمنية بالتصعيد ووضع عراقيل أمام اتفاق الرياض

    © AFP 2019 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، الحكومة اليمنية، بالتصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، سالم ثابت العولقي، في تغريدة على تويتر: "بوادر وضع العراقيل أمام اتفاق الرياض بدأت بتصعيد سياسي من عتق (عاصمة محافظة شبوة)".

    واعتبر العولقي "حزم التحالف ضماناً لنجاح الاتفاق".

    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
    © AFP 2019 / KARIM SAHIB
    أول تعليق من الإمارات على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي
    وأضاف "أن الثلاثين عاما الماضية تؤكد أن الصعوبة ليس في إبرام الاتفاقيات بل عند تنفيذها فيحدث الفشل ويعود الصراع".

    كان نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري دعا، خلال لقاء تشاوري مع وجهاء محافظة شبوة اليوم السبت، الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى التمسك بالثوابت الوطنية، و"عدم مكافأة الانقلابيين والمتمردين"، في إشارة الى اتفاق الرياض الذي يتضمن إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة.

    وقال الميسري، إن "مشروع الإمارات سقط ولن نقبل بأي اتفاق بذل، ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا، ولدينا جيش أوله في شقرة وآخره في سيئون".

    ووصف المواجهات بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في شبوة أواخر آب/أغسطس الماضي، والتي انتهت بسيطرة القوات الحكومية عليها، بـ"المفصلية والحاسمة".

    كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، توصلا إلى اتفاق لإنهاء التوتر والتصعيد بين الطرفين.

    وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر سعودية، ‏أن "اتفاق الرياض ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, اتفاق الرياض, الحكومة اليمنية, المجلس الانتقالي الجنوبي, اليمن
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