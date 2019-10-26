الجيش المصري: وصول عناصر من القوات الخاصة وقوات المظلات إلى باكستان (صورة)

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، عن وصول عناصر من القوات الخاصة وقوات المظلات إلى دولة باكستان.

وقال المتحدث العسكري للجيش المصري تامر الرفاعي في بيان إنه "فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وصلت عناصر من قوات المظلات المصرية إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد".

وأوضح الرفاعي أن "وصول قوات المظلات جاء للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "فجر الشرق-1" والذى تستضيفه دولة باكستان ويستمر على مدار إسبوعين".

وأضاف، "يشارك خلال التدريب عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب".

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه "تم عقد مؤتمر تنسيق بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج والتعارف بين العناصر المنفذة بما يساهم في توحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود، لتنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب" .

وأكد أن "التدريب يمثل نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين البلدين كونه الأول من نوعه حيث يهدف إلى توفير بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة، تساهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين".

وأفاد بأن "تدريب "فجر الشرق-1" يأتي إمتداداً لسلسة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والإستقرار".