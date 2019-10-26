الأمم المتحدة: لا تسامح مع الجماعات المسلحة التي تخرب احتجاجات العراق

دعت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى عدم التسامح مع ما وصفتها بالجماعات المسلحة التي تخرب الاحتجاجات السلمية الدائرة بالعراق منذ أوائل الشهر الجاري للمطالبة بإصلاحات ومكافحة الفساد.

وقال بيان لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس بلاسخارت، إنها "تستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة" خلال الاحتجاجات، محذرة من أنه "لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف".

ولفت البيان إلى أن "تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتا، وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدما في مصلحة الجميع".

وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة لـ"دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير".