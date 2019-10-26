الحرية والتغيير ترحب بجيش تحرير السودان

وقال صالح: "وجود إخواننا في حركة الكفاح المسلح بيننا في السودان اليوم، يؤكد أننا سنجني ثمرات الثورة ويعتبر حدثا تاريخيا لم يحدث في تاريخ البلاد". وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمطار الخرطوم، اليوم السبت "أن وجود قوى الكفاح المسلح في أرضها ووطنها بين أهلها، وقبل أن نصل إلى اتفاق السلام النهائي، يؤكد تحقيق مبدأ المواطنة الذي نادت وطالبت به الثورة بأننا متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بيننا، لا على أساس سياسي أو جهوي أو ديني أو عرقي أو اجتماعي أو على أساس الانتماء السياسي".

وأضاف القيادي بقوى "الحرية والتغيير" السودانية، وجدي صالح، قائلا:

نرحب بوفد حركة جيش تحرير السودان، ونتمنى في الأيام المقبلة أن نستقبل الأخ القائد أركو مني، في وطنه ووسط أهله. ونحن في قوى الحرية والتغيير سعداء أن نلتئم في داخل هذا الوطن، وهذه أولى خطوات السلام الذي سنعيشه واقعا بيننا في الأيام المقبلة.

من جانبه، رحب التوم هجو، القيادي بالجبهة الثورية، بوفد حركة جيش تحرير السودان، وقال:

إن حضور الوفد إلى البلاد تأكيد لتلبية الثورة لمطالب جماهيرها بالداخل والخارج، وأنها تدعم حكومة الثورة حتى يتحقق السلام الذي نبشر به، وتستطيع الحكومة تقديم كافة الخدمات للمواطن وتعمل على تنفيذ البنى التحتية.