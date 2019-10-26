رئيس ائتلاف الوطنية العراقي يدعو لحكومة مصغرة وانتخابات مبكرة

رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي يدعو لحكومة مصغرة وانتخابات مبكرة ويؤكد أن لا مفر من تعديل الدستور وإنهاء المحاصصة على خلفية الاحتجاجات.