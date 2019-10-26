علاوي يدعو لحكومة عراقية مصغرة تشرف على انتخابات مبكرة

دعا رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة منذ مطلع الشهر الجاري للمطالبة باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد.

وقال علاوي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أدعو لتشكيل حكومة مصغرة -حكومة أقوياء- تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق - لا على الورق- لتشرف على إجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل".

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) 26 октября 2019 г.

وتابع: "لن نرضى بأقل من ذلك، ولا مفر من تعديل بعض فقرات الدستور والخروج من المحاصصة...هذا ما تبنيناه سابقاً، وندعو له اليوم".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد، ودعوات لتجديد الاحتجاجات اليوم الجمعة.