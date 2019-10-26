بالصور... عناصر من قوات الدفاع الجوي الروسي تصل مصر

تجرى على الأراضي المصرية فعاليات النسخة الأولى من التدريب المشترك لوحدات من قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية "سهم الصداقة".

وأفاد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عبر صفحته الرسمية، بأن "عناصر من قوات الدفاع الجوي الروسية وصلت إلى مصر للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي لقوات الدفاع الجوي (سهم الصداقة-1)، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى بين الجانبين على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الدفاع الجوي".

ويشتمل التدريب، بحسب الوكالة، على "تبادل الخبرات التدريبية في مجال الدفاع الجوي في ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية".

كان البلدان قد أجريا في ذات الشهر من العام الماضي تدريبات "حماة الصداقة–2018" التكتيكية، شارك فيها ما يزيد عن 400 عسكري من الدولتين و10 قطع من المعدات العسكرية و15 طائرة ومروحية لأغراض مختلفة بالإضافة إلى مطارات عدة.

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة "روسيا-أفريقيا" في منتجع سوتشي، أن بلاده مهتمة بتطوير التعاون مع روسيا في المجال العسكري التقني.

وقال السيسي "في ما يتعلق بالمجال العسكري، نحن مهتمون بتطوير التعاون في هذا الاتجاه، لأننا اعتبرنا روسيا شريكا تقليديا في مجال التعاون العسكري التقني لعدة عقود".