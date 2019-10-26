أمر ملكي عاجل عن العسكريين السعوديين الموجودين داخل اليمن وعلى الحدود

وصدرت التوجيهات الملكية بالعفو عن المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والموجودين داخل اليمن، من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات، بحسب ما أعلنته مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "هيئة خبراء سعودية درست الموضوع، بناء على ما يرد إلى المحاكم الجزائية من النيابة العامة، من دعاوی للمدعي العام ضد المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والحكم فيما يتطلب حضورهم وأوصت بالعفو عن المدعى عليهم وأعدت مذكرة بهذا الأمر وصدرت بشأنها التوجيهات".
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر عام 2014.
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