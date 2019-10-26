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21:31 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    القوات الجنوبية تصد أعنف عملية عسكرية لـأنصار الله في الضالع

    "أنصار الله" تعلن التصدي لزحف لقوات التحالف في تعز

    © Photo / Joint forces Dallaa
    العالم العربي
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    قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إنها تصدت لعمليات زحف قام بها الجيش اليمني وقوات التحالف، وأن ذلك أدى إلى مقتل وإصابة العديد من العسكريين اليمنيين والسعوديين في مواجهات على الحدود مع السعودية.

    وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "قوات التحالف والجيش اليمني نفذت زحوفات مكثفة في جبهات الحدود مع السعودية، مسنودة بأكثر من 65 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة".

    أنصار الله الحوثيين خلال الانسحاب من ميناء محافظة الحديدة
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    "أنصار الله" تتحدث عن زحف على الحدود مع السعودية
    وقال العميد سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "صدت الجماعة زحوفات التحالف والجيش اليمني، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين بينهم عسكريون سعوديون"، مشيرا إلى إحباط "أنصار الله" هجوما مكثفا للجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، مؤكدا عدم تحقيق القوات المهاجمة أي تقدم يذكر.

    وقال سريع، إن "التحالف العربي قام بشن غارة جوية على محافظة الحديدة غربي اليمن، التي تشهد منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هدنة أممية تتضمن إيقاف الغارات الجوية للتحالف على المحافظة".

    وكان مصدر عسكري يمني أفاد لوكالة "سبوتنيك"، الجمعة الماضي، باحتدام المواجهات بين الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف من جهة، وجماعة "أنصار الله"، من جهة أخرى، في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة قبالة قطاع جيزان، جنوب غربي السعودية.

    وقال مصدر عسكري آخر لـ"سبوتنيك"، إن الجيش اليمني صد هجوما لـ "أنصار الله" شرق مديرية حرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن، عقب مواجهات استمرت لساعات.

    وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    التحالف العربي, الجيش اليمني, أنصار الله
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