الجيش السوري يدخل أطراف بلدة "أبوراسين" بالتزامن مع محاولات الجيش التركي اقتحامها

قال مراسلنا بمحافظة الحسكة، مساء اليوم السبت، إن وحدة من الجيش العربي السوري تصل إلى الأطراف الجنوبي لبلدة (أبو راسين) (30 كم جنوب شرق رأس العين و13 كم جنوب الحدود السورية التركية) شمالي الحسكة وتدخل إلى (مطاحن السفراني) في مدخل البلدة الجنوبي الواقعة تحت سيطرة "قسد".

وأضاف المراسل لـ"سبوتنيك"، "في هذه الأثناء تشهد بلدة (أبو راسين) قصفا عنيفا بنيران الجيش التركي وميلشيات المعارضة السورية "التركمانية" التابعة له من جهة القرى الغربية للبلدة تمهيدا لاقتحامها".

وأوضح المراسل أن "وحدات الجيش السوري تتابع تقدمها في المنطقة باتجاه الحدود السورية-التركية الأمر الذي دفع بالسكان الهاربين أمام تقدم الجيش التركي والميلشيات التابعة له للعودة إلى قراهم وبلداتهم برفقة وحدات الجيش".

وأفاد المراسل بأن "ميلشيات (الأسايش) الذراع الأمنية لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي تحاول منع الجيش السوري من الدخول إلى البلدة".

وأشار المراسل إلى أنه "مع وصول الجيش السوري إلى مشارف بلدة أبو رأسين عادت أكثر من ١٥ عائلة الي منازلها بمشارف البلدة بعد بقائهم في الأراضي الزراعية منذ صباح اليوم السبت جراء القصف التركي".