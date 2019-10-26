بالفيديو... النائب العام السعودي يوجه بالقبض على فتاة أخلت بالذوق العام

وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بإلقاء القبض على فتاة أخلت بآداب وشروط الذوق العام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للفتاة وهي ترقص‎ بين مجموعة من الشبان والفتيات، في إحدى فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

وكانت الفتاة التي كانت ترتدي الزي السعودي التقليدي، بعباءتها السوداء ونقابها، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات.

و"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.