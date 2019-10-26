بالفيديو... تسيير دورية للجيش السوري والشرطة الروسية بين تل تمر ورأس العين

أكد مراسلنا في محافظة الحسكة تسيير أول دورية مشتركة للجيش العربي السوري والشرطة العسكرية إنطلاقاً من بلدة تل تمر شمال شرق المحافظة باتجاه الحدودية الإدارية لمدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي والميلشيات "التركمانية" الموالية له.

وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الدورية المشتركة قطعت مدنية تل تمر باتجاه طريق مدينة رأس العين عبر القرى التي دخلتها وحدات من الجيش السوري صباح اليوم وهي: (أم الكيف والسيباطية والجميلية وخربة الدبس والقاسمية والرشيدية والداوودية والعزيزية والظهرة).

ودخلت وحدات من الجيش السوري، الحدود الإدارية لمدينة رأس العين على محور طريق تل تمر رأس العين بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة.

وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) جاء ذلك لمواجهة "العدوان التركي وحماية الأهالي من اعتداءات التنظيمات الإرهابية التي تتبع له".

وأفادت الوكالة بأن "وحدات من الجيش تابعت انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي ودخلت منذ صباح اليوم ثمان قرى على طريق تل تمر رأس العين لتصل إلى مشارف الحدود السورية التركية".

ولفتت إلى أن "وحدات الجيش تتابع تقدمها وانتشارها في ريف المدينة وصولاً إلى الحدود السورية التركية".

وقالت الوكالة إن "الجيش السوري وسع أمس نطاق تحركه وتعزيز انتشاره في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة حيث تحركت بعض الوحدات العسكرية من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي".