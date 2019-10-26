قيادي بـ"الحرية والتغيير": يجب التحقيق في تقارير عن تسلل "بوكو حرام" إلى السودان

طالب قيادي بقوى الحرية والتغيير، حكومة البلاد، بالتحقيق في تسلل عناصر من حركة "بوكو حرام" إلى السودان.

وقال القيادي محمد عصمت، إنه "على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تولي التصريحات، التي ترددت بشأن تسلل عناصر "بوكو حرام" للسودان الاهتمام اللازم، وأن تعمل على التحقيق في هذا الأمر"، بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا".

قيادي بالتغيير: على الأجهزة الأمنية والعسكرية الاهتمام بتصريحات وراق



قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت إن على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تولي تصريحات الحاج وراق بشأن تسلل عناصر بوكو حرام للسودان الاهتمام اللازم. pic.twitter.com/juVXR3qkPD — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 26, 2019

وجاء ذلك، تعليقا على دعوة لتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع، لمواجهة التهديدات، التي تشكلها "بوكو حرام"، مشددا على أنه "لا بد من التقصي حول هذه المجموعات المتفلتة التي تقول أنباء إنها دخلت البلاد.

وقال القياد بالحرية والتغيير: "لابد أن نجعل من هذه التصريحات أمرا يجب البحث والتقصي حوله، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية"، مضيفا: "نتوقع مثل هذه الخروقات، وبالتالي لا بد من أن تبدأ الأجهزة الأمنية والعسكرية البحث والتقصي، لأن مهمتها هي حماية الحدود".

وأوضح في تصريح صحفي تعليقاً على دعوة الحاج وراق لتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع لمواجهة التهديدات التي يشكلها بوكو حرام أوضح أنه لا بد من التقصي حول هذه المجموعات المتفلتة التي دخلت، وان نجعل من هذه التصريحات أمرا يجب البحث والتقصي حوله واتخاذ الإجراءات — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 26, 2019

وقال القيادي محمد عصمت: "عندما يكون الحديث عن معلومات، فنتوقع أن يكون حديثا ذا مصداقية، وقد تكون المعلومات التي ذكرها صحيحة".

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" تنشط في شمال شرق نيجيريا، وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، من وجهة نظرها، في جميع أنحاء البلاد.

الاحترازية الضرورية .



وقال "نتوقع مثل هذه الخروقات وبالتالي لا بد أن تبدأ الأجهزة الأمنية والعسكرية البحث والتقصي خاصة أن مهمة الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية الحدود".



وقال القيادي محمد عصمت "عندما يتحدث الحاج وراق عن معلومات هكذا وهو اعلامي وسياسي متمكن — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 26, 2019

وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات إرهابية موقعة العديد من الضحايا، ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، قُتل حوالي 20 ألف شخص في أعمال عنف تتعلق بمقاتلي "بوكو حرام" لمدة ثماني سنوات.