العراق… كتلة "سائرون" بزعامة الصدر تتحول للمعارضة وتبدأ اعتصاما داخل البرلمان

أعلنت كتلة "سائرون" في البرلمان العراقي، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، اليوم السبت، تحولها إلى كتلة معارضة للحكومة في البرلمان.

بغداد - سبوتنيك. وقالت الكتلة البرلمانية، في بيان "نظرا لتفاقم الأمور واتجاه الأوضاع إلى حافة الانهيار وعدم وجود خطوات حكومية حقيقية لإصلاح الوضع العام وإدارة الأزمة بما يتناسب وخطورتها صار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على استقرار العراق وسلامة شعبه وعدم الذهاب به إلى المجهول".

وأضافت" بناءا على ما تقدم تعلن كتلة سائرون النيابية إنها ستكون معارضة في مجلس النواب وستعتصم داخل المجلس لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة".

وعقدت الكتلة، عقدت مؤتمرا صحفيا ذكرت فيه، أن "عدم وجود خطوات حقيقية للإصلاح صار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على العراق"، وقالت إنه "بناء على هذا تعلن كتلة "سائرون" إنها ستكون معارضة، وأنها ستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين وعلى الكتل السياسية أن تحذو حذوها، بحسب ما ذكره موقع "بغداد اليوم".

وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظاهرات في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي أكملت عامها الأول، مشيرين إلى أنها لم تجعل المواطن يشعر بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي.