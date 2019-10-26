وحدات الجيش السوري تدخل بلدتين على الحدود مع تركيا

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن وحدات من الجيش العربي السوري دخلت قبل قليل إلى وسط بلدة (أبو راسين) بريف رأس العين الشرقي على التوازي مع توجه وحدات أخرى إلى بلدة الكسرة التي تبعد نحو 5 كم من الشريط الحدودي السوري التركي، وكلا البلدتين تتبعان إداريا لمدينة رأس العين.

وتتمتع بلدة "الكسرة" بأهمية حيوية نظرا لوقوعها على الطريق الدولي المحاذي للحدود ويصل بين مدينتي الدرباسية ورأس العين.

وفي السياق، بدأ تنظيم "قسد" هجوما على قرى لوذي وحميد الواقعتين شمال غرب أبو راسين باتجاه مدينة رأس العين غربا، وهما تبعدان نحو ٣ كم عن الحدود السورية التركية، و١٦ كم شرق المدينة التي خسرها التنظيم ظهر السبت.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن مسلحي تنظيم "قسد" اقتحموا القريتين قبل قليل من مواقعهم في القرى المجاورة، فيما أكدت مصادر محلية استمرار الاشتباكات العنيفة داخلها حتى لحظة إعداد هذا التقرير.