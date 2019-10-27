الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" بنيرانه في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم السبت، مقتل قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بنيرانه في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "القوات استهدفت القيادي الميداني في الحوثيين محمد حسين مجلي، بعد أن تم رصده بدقة في مديرية المتون (غرب الجوف)، ما أدى إلى مصرعه على الفور".

وأشار إلى "إصابة عنصرين من الحوثيين في أثناء محاولة مجموعة منهم انتشال جثة القيادي مجلي، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت زرعتها الجماعة في وقت سابق".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، خلال صد قواته محاولة تسلل نفذتها الجماعة باتجاه مواقع في تبة قعيطة بمديرية المتون غرب الجوف.