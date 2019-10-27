وزير النقل اليمني يعلق على "اتفاق الرياض"

دعا وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، يوم السبت، السعودية إلى التخلي عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشيرا إلى أنه سيفشل.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الجبواني في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نكرر لكل ذي عقل أن هذي أرضنا ومئات الآلاف من الشباب جاهزين للدفاع عنها"، مشيرا إلى أنه "لن يكون لهم موطئ قدم على ترابها ولو وقعوا مليون اتفاق".

وأضاف: "نربأ بالأشقاء السعوديين التورط في مشروع كهذا (اتفاق الرياض) لأنه سيفشل وسيسقط على الأرض".

كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، توصلا إلى اتفاق لإنهاء التوتر والتصعيد بين الطرفين.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أمس الأول الجمعة، نقلا عن مصادر سعودية، ‏أن "اتفاق الرياض ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية".

وترعى المملكة العربية السعودية، حوارا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة، لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الطرفين على خلفية سيطرة المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات أدت إلى سقوط قتلى.