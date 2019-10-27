الجزائر... إغلاق باب تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة المرتقبة

أغلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، منتصف ليل الأحد الباب أمام تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة المرتقبة في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

الجزائر - سبوتنيك. وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر قدم 16 راغب للترشح ملفاتهم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستدرسها وتحيلها للمجلس الدستوري لكي يفصل نهائيا في قائمة المترشحين الرسميين.

وفقا سلطة الانتخابات، تضم قائمة المرشحين الذين قدموا ملفاتهم، عز الدين ميهوبي، عبد القادر بن قرينة، علي زغدود، عبد المجيد تبون، عبد الرزاق هبيرات، علي بن فليس، عبد العزيز بلعيد، سليمان بخليلي، بلقاسم ساحلي، عبد الرحمان عرعار، عبد الحكيم حمادي، علي سكوري، مراد عروج، جمال عباس، النوي خرشي، رؤوف عايب.

يذكر أن الجزائر تعيش منذ 22 فبراير/شباط الماضي احتجاجات كبيرة تطالب برحيل رموز الظام السابق بعد الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أرغم على تقديم الاستقالة.