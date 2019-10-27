إعلام: مقتل أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب السورية

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها،

وقال المسؤول الذي أطلع على نتائج العملية لمجلة "نيوزويك" إن البغدادي قُتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقي لتأكيد ذلك.

وقال المسؤول الكبير في البنتاغون إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة.

وبحسب المجلة، نفذ أعضاء فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة العملية يوم السبت على مستوى عال بعد تلقي معلومات استخباراتية عملية ، إذ كان الموقع الذي داهمته قوات العمليات الخاصة تحت المراقبة منذ فترة.

وأطل البغدادي في أبريل/نيسان الماضي في أول ظهور له منذ 5 سنوات، عبر تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة للتنظيم على تطبيق "تلغرام".

وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى أبو بكر البغدادي، البالغ من العمر 47 عاما، والذي سرت منذ عام 2014 شائعات كثيرة عن مقتله لم يتم تأكيدها