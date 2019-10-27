مروحيات وطائرات مسيرة... تفاصيل جديدة حول عملية قتل البغدادي

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن العملية التي قتل فيها البغدادي، استهدفت نقطة قريبة من قرية باريشا في إدلب، واستمرت لنحو 90 دقيقة، وكان هدفها القضاء على البغدادي.

وأشارت إلى أنه تم استخدام 8 مروحيات أمريكية في تلك العملية، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين.

#عاجل | مصادر طبية للأناضول: عثرنا على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، ضحايا العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم #داعش بـ #إدلب السورية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 27, 2019

​وقالت مصادر طبية للوكالة التركية إن تلك العملية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفل و3 نساء.

وتابعت تلك المصادر قائلة "عاينا منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، في قرية باريشا بعد العملية الأمريكية التي استهدفت البغدادي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

#عاجل | مصادر طبية للأناضول: عاينا منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، في قرية باريشا بعد العملية الأمريكية التي استهدفت #البغدادي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 27, 2019

​من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".

بدوره، قال مسؤول رفيع في البنتاغون، لم يذكر اسمه، لمجلة "نيوزويك"، إن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأمريكية الموقع الذي كان فيه البغدادي، مضيفا أن البغدادي فجر حزاما ناسفا، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية.

#عاجل | شارك في الغارة 8 مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين واستهدفت نقطة قريبة من قرية #باريشا بإدلب على مدار 90 دقيقة بهدف القضاء على أبو بكر #البغدادي (مراسل الأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 27, 2019

​وأشارت مصادر في البنتاغون لـ"نيوزويك"، إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال بأذى، لكن اثنتين من زوجات البغدادي قتلتا نفسيهما بتفجير حزامين ناسفين، مؤكدة أن العملية نفذها فريق "دلتا" التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأمريكية، وقبل تنفيذ العملية كان الموقع تحت المراقبة لفترة معينة.