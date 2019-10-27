البطريرك الماروني ينحاز للمتظاهرين ويطالب بحكومة لبنانية جديدة

دعا البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، المسؤولين إلى عدم إهمال مطالب الشعب وتلبية طلباته بتأليف حكومة مصغرة مؤلفة من اختصاصيين.

وخلال عظة قداس اليوم الأحد في بكركي، قال الراعي: "الشعب اللبناني يعيش ثورته الإيجابية والإصلاحية في تظاهرات عفوية لأنه يعاني، ولا يجب أن ينظر إلى المتظاهرين بفوقية واستكبار بل هي ظاهرة التحام الشعب تحت راية لبنان"، مشدّدا على أن "الشعب هو مصدر السلطات وأساس شرعيتها، لذلك لا تستطيع السلطة السياسية تجاهله، بل عليها أن تصغي إلى مطالبه وتتفاعل معه قبل فوات الأوان"، وذلك حسب موقع قناة "MTV" اللبنانية.

ورأى البطريرك الراعي أن "الحكومة لم تقم بأي إصلاح مطلوب من مؤتمر "سيدر" للاستفادة من المال المرصود لمساعدة النهضة الاقتصادية في لبنان"، مشيرا إلى أن "الشعب يطالب بحكومة صغيرة جديدة بكاملها وتضم وجوها يثق بها الناس لتنفيذ الورقة الإصلاحية".

وتوجه بشارة بطرس إلى المسؤولين بالقول: "ابحثوا عن هذا الشعب وما يرضيه، ولا تهملوا هذه الثورة قبل أن تحيد عن مسارها بفعل المأجورين الحاقدين الذين يلبسون ثوب الحمل، ولبوا حاجات شعبنا بفعل محبة يحرركم من أسر مصالحكم وحساباتكم وأفكاركم المسبقة وتحليلاتكم الضيقة".

كما وجة رسالة إلى المتظاهرين قال لهم: "سهلوا للمواطنين حقهم في التنقل والمرور وتجاوبوا مع الجيش والقوى الأمنية"، فيما دعا المسؤولين إلى أن يكونوا على قدر هذه الدعوة.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.