رئيس نقابة عمال النفط بدمشق لـ"سبوتنيك": النفط في منطقة الجزيرة ثروة وطنية سورية

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور زياد عربش المتخصص في اقتصاد الطاقة، لـ"سبوتنيك" إن وزارة الدفاع الأمريكية تتمسك بالسيطرة على مناطق معينة في سوريا لضمان استمرار سرقتهم للنفط السوري وللتحكم بالممرات البرية في شرق سوريا، "لكن الصورة ستتضح أكثر في ضوء التفاهمات مع روسيا التي تشدد على أحقية عودة النفط إلى سلطة الدولة السورية".

وبين عربش أن قطاع النفط السوري هو أول قطاع تم استهدافه منذ عام 2011 لمنع استيراد النفط من سوريا وحينها طلبت الدول الغربية من شركاتها النفطية مغادرة سوريا حتى قبل الأزمة وبعد أن سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على حقول النفط عمد إلى تكرير وسرقة النفط السوري الخام وشراء مصاف بدائية بتسهيلات من تركيا لتبدأ بعد ذلك عملية التهريب إلى الأراضي التركية وعلى مرأى من القوات الأمريكية.

وأشار عربش إلى أن إعادة تأهيل الحقول والآبار بحاجة إلى وقت قبل بدء عملية الإنتاج فضلا عن تأمينها وضمان سلامتها بعد انسحاب القوات الأمريكية من نحو 32 نقطة عسكرية لاسيما ضمن مثلث (دير الزور- الحسكة- الرقة) فإنتاج النفط يحتاج إلى استقرار دائم في هذه المنطقة.

نهب 100 ألف برميل يوميا

وأوضح عربش أن وسطي الكميات المنهوبة من نفط سوريا يقدر بنحو 100 ألف برميل يوميا، تناوب على سرقتها ونقلها إلى الأراضي التركية كل من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وتنظيم "قسد" الانفصالي وجيش الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تركيا شريكا في تقاسم العائدات مع كل تنظيمي داعش وقسد.

وأضاف أن تنظيم "داعش" الإرهابي وبعد سيطرته على مناطق واسعة في شرق سوريا عمد إلى تكرير النفط بطرق بدائية وبيعه بأسعار تتفاوت بين 10-20 دولار للبرميل ونقله بأرتال من الصهاريج بطول 3كم ليتم تفريغها في ميناء جيهان التركي عبر سماسرة وتجار أتراك وبتنسيق مع المخابرات التركية إلى جانب استخدام جزء من هذا النفط السوري المسروق في مناطق جنوب تركيا.

ولفت عربش إلى أنه، وإبان سيطرة تنظيم جبهة "النصرة" على حقول النفط السورية، شرعنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي سرقة النفط السوري وأصدرت قرارات رسمية في عام 2013 تسمح بشراء النفط مما أسمتها ميلشيات "المعارضة السورية" التي أسست العديد منها، بهدف تمويل عملياتها الإرهابية في سوريا ولإنهاك الجيش العربي السوري ومنع الدولة السورية من الاستفادة من ثرواتها ومواردها النفطية وبصريح العبارة نقول: كان الأمريكان يسرقون النفط من الحقول السورية عبر التنظيمات الإرهابية المسلحة وينقلونه إلى الأراضي التركية بحماية مباشرة من الجيش التركي وبكميات كبيرة.

نرفض أي قوات أجنبية

من جانبه، وتعليقا على التصريحات الأمريكية حول بقاء قوات أمريكية لحماية حقول النفط السوري، قال علي مرعي رئيس اتحاد نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق لـ"سبوتنيك": سوريا وروسيا لن تقبلا بذلك، لأن النفط في منطقة الجزيرة ثروة وطنية سورية ويجب أن تعود كل حقول النفط والغاز إلى سيادة الدولة السورية ونرفض كسوريين بقاء أي قوات أجنبية غير شرعية على الأراضي السورية وهذا ينطبق على القواعد والقوات الأمريكية في شمال شرق سوريا.

وكشف مرعي أن كمية النفط المقدرة لحقول رميلان والعمر والجبسة وتوابعها تعتبر من أبرز وأكبر حقول وآبار النفط في الجزيرة السورية والتي ستعود مجدداً إلى سوريا مقدرا أن إنتاجها سيبلغ أكثر من 335 ألف برميل يومياً بعد انسحاب القوات الامريكية وقسد منها.

نهب وتهريب بحماية البنتاغون

وأوضح مرعي أن ميليشيات "قسد" كانت تهرب كميات كبيرة من النفط السوري إلى تركيا بأسعار منخفضة بشكل أساسي وبحماية من قوات الجيش الأمريكي المتمركزة في مناطق الشمال السوري، وأنه لولا تواطؤ القيادات الكردية مع الجيش الأمريكي لكانت سوريا استعادت منذ سنتين حقولها وحصلت على كميات كبيرة من النفط كان الشعب السوري أولى بها بدلاً من تكريره من قبل ميليشيات "قسد" بطرق بدائية تسبب الأمراض وتدمر البيئة في تلك المناطق لعدم الخبرة الكافية في عملية التكرير وفرز النفط عن الماء والغاز فضلاً عن إلقاء مخلفات التكرير في نهر الفرات.

وأضاف "نتوقع عودة قريبة لحقول رميلان إلى الدولة السورية بعد انسحاب القوات الأمريكية وميليشيات "قسد" الانفصالية منها ومن المرجح أن تبدأ كوادرنا الوطنية بإعادة تأهيل هذه الحقول بعد تحريرها".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أعلن يوم السبت أن عائدات عمليات تهريب النفط السوري التي تقوم بها وكالات حكومية أمريكية تتجاوز 30 مليون دولار شهريا، واصفا سيطرة واشنطن على حقول النفط في شرق سوريا بـ"قطع طرق" ولكن على مستوى دولي.

وأضاف المتحدث قائلا "مثل هذه التدفقات المالية التي لا تخضع إلى أي تحكم أو ضرائب في الولايات المتحدة، ستجعل البنتاغون والمؤسسات الأمنية الأمريكية مستعدة للدفاع بشكل دائم عن آبار النفط في سوريا من أسطورة خلايا تنظيم داعش الإرهابي النائمة".

وأضاف المتحدث "في الوقت ذاته، تفرض واشنطن عقوبات ضد توريدات النفط لسوريا، وتطبق هذه العقوبات ليس فقط على الشركات الأمريكية، بل على أي شركة أخرى".