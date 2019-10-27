وكالة: الجيش السوري يشتبك مع الجيش التركي بريف "رأس العين" الحدودية

اشتبكت وحدة من الجيش السوري مع قوات تركية في ريف رأس العين القريبة من الحدود السورية التركية، بالتوازي مع تواصل انتشار وحدات من الجيش السوري بالقرب من المناطق الحدودية ودخوله بلدات جديدة.

أفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري " خاضت اشتباكات ضد قوات الاحتلال التركي بريف رأس العين".

© REUTERS / ALI HASHISHO بالفيديو... تسيير دورية للجيش السوري والشرطة الروسية بين تل تمر ورأس العين الوكالة ، سيطرت وحدات من الجيش السوري على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة وهي "أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية" وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ٣ كم.

وقتل جندي تركي وأصيب آخر في بلدة تل أبيض الحدودية في سوريا بعد هجوم شنه مقاتلون أكراد من قوات حماية الشعب على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة خمسة أيام.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن الهجوم على الجنود الأتراك الذين يقومون بمهمة استطلاع ومراقبة في المدينة كان موضوع انتقاما من الجانب التركي، مؤكدة أن الهجوم تم الرد عليه، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكانت طلائع الجيش السوري دخلت أمس السبت إلى بلدتين محاذيتين للشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن وحدات من الجيش العربي السوري دخلت قبل قليل إلى وسط بلدة (أبو راسين) بريف رأس العين الشرقي على التوازي مع توجه وحدات أخرى إلى بلدة الكسرة التي تبعد نحو 5 كم من الشريط الحدودي السوري التركي، وكلا البلدتين تتبعان إداريا لمدينة رأس العين.