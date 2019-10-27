المخابرات العراقية: معلومات قادت لموقع سري بالصحراء ضم وثائق عن تحركات البغدادي

قال مسؤول في المخابرات العراقية: "حصلنا على معلومات قيمة من محتجزين قادت لموقع سري بالصحراء العراقية يضم وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته".

وقال مسؤول بالمخابرات العراقية لرويترز اليوم الأحد إن جهاز المخابرات زود التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالإحداثيات الدقيقة لموقع زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي مما مهد الطريق لتنفيذ غارة يقال إنها أدت لمقتله

وأضاف المسؤول أن المخابرات عرفت بالموقع بعد القبض على عراقي وعراقية من "الدائرة المقربة" للبغدادي قدما معلومات أدت لمعرفة موقع سري في الصحراء غرب العراق يضم وثائق تحتوي على المعلومات عن مكان البغدادي وتحركاته.

وكان مسؤول أمريكي قال لرويترز في وقت سابق إن غارة استهدفت البغدادي أثناء الليل لكن لم يتسن له تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وأفادت مصادر في سوريا والعراق وإيران اليوم الأحد بأن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا.

وأكد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" أن العراق كان له دورا كبيرا في عملية استهداف وقتل زعيم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) أبو بكر البغدادي، والتي وقعت فجر اليوم الأحد.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا بشأن مقتل البغدادي.