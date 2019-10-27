مصر... الكشف عن تاريخ ميلاد "راجح قاتل البنا" يحسم مسألة إعدامه

أعلنت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية، سن، محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي في واقعة قتل محمود البنا، مؤكدة أنه يبلغ من العمر "17 سنة و11 شهرا و6 أيام".

وبدأت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في محكمة شبين الكوم بالمنوفية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة"، وذلك حسب موقع "مصراوي".

واستمعت المحكمة لشهادة الشهود حول الواقعة، بعدما أثبتت حضورهم، وذلك عقب أمر استدعاء لسماع أقوالهم.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة شبين الكوم، قبيل بدء المحاكمة، وانتشرت القوات في الشوارع المؤدية إليها، وأغلقت الشوارع المؤدية لها، مستعينة بأوناش تابعة لإدارة المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

يشار إلى أن أولى جلسات المحاكمة بدأت الأحد الماضي، عقب مرور 11 يوما على مقتل الطالب محمود البنا، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث، التي كانت بدايتها بـ"ستوري" على فيس بوك لتصبح قضية رأي عام.